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Слово (нет разбор по составу
Слово (нет разбор по составу
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Всё слово будет корнем+ нулевое окончание и основа слова тоже всё слово
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