Слово патриот происходит от тгреческово слова ,,Патрис,, , что означает,,Родина,, . О??ъясни связь между этими словами . Кого мы называем патриотом?
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Слово патриот происходит от тгреческово слова ,,Патрис,, , что означает,,Родина,, . О??ъясни связь между этими словами . Кого мы называем патриотом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы называем патриота того кто любит и готов отдать свою жизнь ради своей Родины
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