слово ПЕРЕСМЕШНИК разобрать слово по составу

слово ПЕРЕСМЕШНИК разобрать слово по составу

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Пере-приставка Смеш-корень(т.к.смех)-подбираем однокоренное слово Ник-суффикс Нулевое окончание Все слово основа
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