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Слово РОЗТАШОВАНИЙ є дієсловом, яка його форма?
Слово РОЗТАШОВАНИЙ є дієсловом, яка його форма?
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Дієприкметник))))))))))))
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