Слово с непроверяемой гласной в корне слова в варианте а)гр..зовая б)д...кабарьский мороз в)г...родские пейзажи д) похв..лить за работу е) расп...лить бревно

Русский язык

Слово с непроверяемой гласной в корне слова в варианте а)гр..зовая б)д...кабарьский мороз в)г...родские пейзажи д) похв..лить за работу е) расп...лить бревно

Автор: Гость