Слово с непроверяемой гласной в корне слова в варианте а)гр..зовая б)д...кабарьский мороз в)г...родские пейзажи д) похв..лить за работу е) расп...лить бревно

Русский язык
Слово с непроверяемой гласной в корне слова в варианте а)гр..зовая б)д...кабарьский мороз в)г...родские пейзажи д) похв..лить за работу е) расп...лить бревно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)ГРОЗА б)ДЕКАБРЬ в)ГОРОД г)ПОХВАЛА д)ПИЛА
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