Слово составлено из карточек на каждой из которой нарисано одна буква. карточки ч??ешиваются и вынимают без возрата по одной найдите количество возможных буквосочетаний если число вынимаемых карточек - 7?

Математика

Слово составлено из карточек на каждой из которой нарисано одна буква. карточки ч??ешиваются и вынимают без возрата по одной найдите количество возможных буквосочетаний если число вынимаемых карточек - 7?

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