Слово составлено из карточек на каждой из которой нарисано одна буква. карточки ч??ешиваются и вынимают без возрата по одной найдите количество возможных буквосочетаний если число вынимаемых карточек - 7?
Математика
Слово составлено из карточек на каждой из которой нарисано одна буква. карточки ч??ешиваются и вынимают без возрата по одной найдите количество возможных буквосочетаний если число вынимаемых карточек - 7?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Статистика 10 букв ☺☺
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