Слово "вытравила" заменить стилически нейтральным синонимом. Или же всё же напис??ть слово, похожее на то, что я писал

Русский язык
Слово "вытравила" заменить стилически нейтральным синонимом. Или же всё же напис??ть слово, похожее на то, что я писал
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
протравить, поморить, умертвить, изничтожить, выеть, ликвидировать, истребить, уничтожить
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