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Слово яровой устаревшее, диалектное или профессиональное?
Слово яровой устаревшее, диалектное или профессиональное?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Диелекатное точно говоря
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