Словом можно убить,словом можно спасти.Словом можно полки за собой повести.словом можно предать и продать и купить.слово можно можно в разящий свинец перелетить. Но слова всем словам в языке у нас есть.Слава Родина Верность, Св...
Русский язык
Словом можно убить,словом можно спасти.Словом можно полки за собой повести.словом можно предать и продать и купить.слово можно можно в разящий свинец перелетить. Но слова всем словам в языке у нас есть.Слава Родина Верность, Свобода и Честь. Повторять их не смею на каждом шагу.как знамёна в чехле их в душе берегу. 1 ЗАДАНИЕ В чём заключается сила слова с чем автор сравнивает слова 2 Задание выпиши глаголы в неопределеной форме в две группы.Назови эти группы.Обозначь суффиксы неопределёной формы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Задание благодаря словам люди могут поругаться в пух и прах. может быть и обида и чувство вины. спасти можно ...словами уташают и помогают.... полки повести это значит люди услышав твои слова тебе верят и следуют им 2 Задание Убить , спасти, предать, продать и тд.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История