Словом можно убить,словом можно спасти.Словом можно полки за собой повести.словом можно предать и продать и купить.слово можно можно в разящий свинец перелетить. Но слова всем словам в языке у нас есть.Слава Родина Верность, Св...

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Словом можно убить,словом можно спасти.Словом можно полки за собой повести.словом можно предать и продать и купить.слово можно можно в разящий свинец перелетить. Но слова всем словам в языке у нас есть.Слава Родина Верность, Свобода и Честь. Повторять их не смею на каждом шагу.как знамёна в чехле их в душе берегу. 1 ЗАДАНИЕ В чём заключается сила слова с чем автор сравнивает слова 2 Задание выпиши глаголы в неопределеной форме в две группы.Назови эти группы.Обозначь суффиксы неопределёной формы

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