Словообразовательная цепочка из слов : Имя-...-именоваться, секунда-...-ежесекундно, врать-...-врунишка, ум-...-умничать, груз-...-перегрузка, земля-...-заземление, учить-...у чительствовать.
Разное
Словообразовательная цепочка из слов : Имя-...-именоваться, секунда-...-ежесекундно, врать-...-врунишка, ум-...-умничать, груз-...-перегрузка, земля-...-заземление, учить-...у чительствовать.
Ответ(ы):
Гость:
Имя - именовать - именоваться Секунда - секундный - ежесекундно Врать - врун - врунишка Ум - умный - умничать Груз - перегруз - перегрузка Земля - Земляной - заземление Учить - учитель - учительствовать
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