Словообразовательная цепочка слова забарабанить
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Словообразовательная цепочка слова забарабанить
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Гость:
За барабанить пишиться раздельно ! за барабанить -барабанить -барабан .
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