Сложение и вычитание десятичных дробей 1) 9,4 + 12 , 233; 2) 3,547-1,49; 3)4,6+208; 4)436-3,2; 5)1,55+24,541 6)285,874-3,96 помогите пожалуйста надо столбиком
Математика
Сложение и вычитание десятичных дробей 1) 9,4 + 12 , 233; 2) 3,547-1,49; 3)4,6+208; 4)436-3,2; 5)1,55+24,541 6)285,874-3,96 помогите пожалуйста надо столбиком
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