«Сложение и вычитание отрицательных чисел» 1. Выполните действие: а) –48 + 54; в) 33 ??? 41; д) 3,2 – 5,6; б) –15 – 28; г) –14 – (–12); е) – – . 2. Найдите расстояние между точками координатной прямой: а) Р (–6) и Q (–15);...

Математика

«Сложение и вычитание отрицательных чисел» 1. Выполните действие: а) –48 + 54; в) 33 ??? 41; д) 3,2 – 5,6; б) –15 – 28; г) –14 – (–12); е) – – . 2. Найдите расстояние между точками координатной прямой: а) Р (–6) и Q (–15); б) S (–5,7) и Т (0,9). 3. Решите уравнение: а) 4,6 – х = –2,5; б) у + 6 = –3 . 4. Цена товара повысилась с 78 руб. до 97,5 руб. На сколько процентов повысилась цена товара? 5. Решите уравнение | b + 5 | = 11

Автор: Гость