«Сложение и вычитание отрицательных чисел» 1. Выполните действие: а) –48 + 54; в) 33 ??? 41; д) 3,2 – 5,6; б) –15 – 28; г) –14 – (–12); е) – – . 2. Найдите расстояние между точками координатной прямой: а) Р (–6) и Q (–15);...
Математика
«Сложение и вычитание отрицательных чисел» 1. Выполните действие: а) –48 + 54; в) 33 ??? 41; д) 3,2 – 5,6; б) –15 – 28; г) –14 – (–12); е) – – . 2. Найдите расстояние между точками координатной прямой: а) Р (–6) и Q (–15); б) S (–5,7) и Т (0,9). 3. Решите уравнение: а) 4,6 – х = –2,5; б) у + 6 = –3 . 4. Цена товара повысилась с 78 руб. до 97,5 руб. На сколько процентов повысилась цена товара? 5. Решите уравнение | b + 5 | = 11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а) –48 + 54= 54-48= 6 в) 33 – 41= -8 д) 3,2 – 5,6= - 2,4 б) –15 – 28 = - 43 г) –14 – (–12)= -14 +12= -2 2. а) Р (–6) и Q (–15); расстояние 9 б) S (–5,7) и Т (0,9). расстояние 6,6 3. а) 4,6 – х = –2,5 -х= -2,5-4,6 х=7,1 б) у + 6 = –3 у= -3-6 у= -9 4. 97,5-78= 19,5 руб на столько повысилась цена 19,5: (97,5:100) = 20% Ответ: на 20% повысилась цена 5 | b + 5 | = 11 b= 11-5 b=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помоги пожалуйста! 1) морфологический разбор слова увлекательный. 2) падежи слов : любишь,читать,люблю,забравшись,кресло,погрузиться,в увлекате...
Литература
Физика