Слушать и слышать что общего и в чем различие
Разное
Слушать и слышать что общего и в чем различие
Ответ(ы):
Гость:
Общего в этих словах то что они однокоренные, а различаются тем что слушать это когда ты кого то слушаешся, а слышать это когда ты слышеш что говорят
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