Смесь хрома, алюминия и меди обработали раствором хлороводородной кислоты, при этом выделилось 8.96 л( н.у.) газа .Нерастворившийся осадок( масса 3.2 ) отфильтровали, к фильтрату добавили избыток щёлочи и хлорную воду , после ч...

Химия

Смесь хрома, алюминия и меди обработали раствором хлороводородной кислоты, при этом выделилось 8.96 л( н.у.) газа .Нерастворившийся осадок( масса 3.2 ) отфильтровали, к фильтрату добавили избыток щёлочи и хлорную воду , после чего добавили раствор бария,.В результате образовался осадок массой 25.3г.Определитель массовые доли металлов в исходной смеси.

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