Смесь хрома, алюминия и меди обработали раствором хлороводородной кислоты, при этом выделилось 8.96 л( н.у.) газа .Нерастворившийся осадок( масса 3.2 ) отфильтровали, к фильтрату добавили избыток щёлочи и хлорную воду , после ч...
Химия
Смесь хрома, алюминия и меди обработали раствором хлороводородной кислоты, при этом выделилось 8.96 л( н.у.) газа .Нерастворившийся осадок( масса 3.2 ) отфильтровали, к фильтрату добавили избыток щёлочи и хлорную воду , после чего добавили раствор бария,.В результате образовался осадок массой 25.3г.Определитель массовые доли металлов в исходной смеси.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu+4HNO3=Cu(NO3)2+2NO2+2H2O n (N2O)= 8.96 / 22.4= 0.4 моль 2:1 n(Cu)=0.2 моль
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