Смесь пропана и метиламина общим объёмом 11,2 л (н.у.) сожгли в избытке кислорода. Продукты сгорания пропустили через избыток известковой воды. При этом образовалось 80 г осадка. Определите состав исходной смеси (в % по объёму)...
Химия
Смесь пропана и метиламина общим объёмом 11,2 л (н.у.) сожгли в избытке кислорода. Продукты сгорания пропустили через избыток известковой воды. При этом образовалось 80 г осадка. Определите состав исходной смеси (в % по объёму) и объём воздуха (н.у.), израсходованного на горение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O 4CH3NH2 + 9O2 = 4CO2 + 10H2O + 2N2 CO2 + Ca(OH)2 + CaCO3 + H2O n(CaCO3) = 80/100 = 0,8 моль n смеси = 11,2/22,4 = 0,5 моль Пусть n(C3H8) - х моль n(CH5N) - (0,5 - x) моль 3х + 0,5 - x = 0,8 x = 0,15 n(C3H8) = 0,15 моль V(C3H8) = 0,15*22,4 = 3,36 л n(CH5N) = 0,35 моль V(CH5N) = 0,35*22,4 = 7,84 л φ(С3H8) = 3,36/11,2 = 30% φ(CH3NH2) = 7,84/11,2 = 70% V(O2) = V1 + V2 = 3,36*5 + (7,84*9)/4 = 16,8 + 17,64 = 34,44 л Vвозд = V(O2)/0,21 = 34,44/0,21 = 164 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Равнобедренный треугольник АВС с углом А, равным 30 градусов,вписан в окружность. Найти градусную меру меньшей из дуг АС??
Алгебра
скорость велосипедиста на первой половине пути была на 3 км.ч больше чем скорость во второй половине пути !С какой скоростью велосипедист проехал в...