Смесь сухофруктов состоит из яблок груш и слив яблоки в этой смеси составляют 7 ча??тей груши 4 части а сливы 5 частей найдите общую массу смеси сухофруктов если она содержит 350 гр яблок
Математика
Смесь сухофруктов состоит из яблок груш и слив яблоки в этой смеси составляют 7 ча??тей груши 4 части а сливы 5 частей найдите общую массу смеси сухофруктов если она содержит 350 гр яблок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+4+5=16 - количество частей смеси. 350= 7/16, 1/16 = 350:7=50. 1 часть = 50гр Масса всей смеси = 16*50=800гр.
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