Смесь сухофруктов состоит из яблок груш и слив яблоки в этой смеси составляют 7 ча??тей груши 4 части а сливы 5 частей найдите общую массу смеси сухофруктов если она содержит 350 гр яблок

Математика

Смесь сухофруктов состоит из яблок груш и слив яблоки в этой смеси составляют 7 ча??тей груши 4 части а сливы 5 частей найдите общую массу смеси сухофруктов если она содержит 350 гр яблок

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