Смешали 0,2 литра сиропа по цене 280 рублей за литр с 2 литрами газированной воды по 16 р.за литр.Чему равна стоимость 0,25 л получившегося напитка.ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА!

Математика

Смешали 0,2 литра сиропа по цене 280 рублей за литр с 2 литрами газированной воды по 16 р.за литр.Чему равна стоимость 0,25 л получившегося напитка.ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость