Смешали 0,2 литра сиропа по цене 280 рублей за литр с 2 литрами газированной воды по 16 р.за литр.Чему равна стоимость 0,25 л получившегося напитка.ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА!
Математика
Смешали 0,2 литра сиропа по цене 280 рублей за литр с 2 литрами газированной воды по 16 р.за литр.Чему равна стоимость 0,25 л получившегося напитка.ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учебник в руки... И учить правило :D
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Случайный эксперимент состоит в последовательном извлечении 100 шаров с возвращением из урны, содержащей 3 белых и 2 черных шара. С точностью до 0,...
Алгебра
Из 24 одинаковых бочек 5 заполнены водой доверху, 11 – наполнены наполовину, а 8 боче?? пустые. Разделите эти бочки между тремя людьми так, чтобы к...