Смешали 20% раствор соли с 40% и добавили 5 кг воды получили 10% раствор. Если бы вместо воды добавили 5 кг 96% раствора соли, то получили бы 70% раствор. Сколько кг первого р аствора было взято?

Было x кг 20% раствора = 0,2x кг соли. И y кг 40% = 0,4y кг соли. Добавили 5 кг воды и получили 10% раствор. 0,2x + 0,4y = 0,1*(x + y + 5) Если бы вместо воды добавили 96% раствор, то получили бы 70%. 0,2x + 0,4y + 0,96*5 = 0,7*(x + y + 5) Получаем систему. Умножаем все на 10 { 2x + 4y = x + y + 5 { 2x + 4y + 48 = 7(x + y + 5) = 7x + 7y + 35 Упрощаем { x + 3y = 5 { 13 = 5x + 3y Из 2 уравнения вычитаем 1 уравнение 5x + 3y - x - 3y = 13 - 5 4x = 8; x = 2; 3y = 5 - x = 5 - 2 = 3; y = 1 Было 2 кг 20% раствора и 1 кг 40% раствора.