Смешные моменты из романа Айвенго ответе пожалуйста(!)

Разное
Смешные моменты из романа Айвенго ответе пожалуйста(!)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну как по мне,это когда Ульрика подпалила замок,ведь она была психически больная.
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