Смесь железных И СЕРЕБРЯНЫХ опилок ОБРАБОТАЛИ ИЗБЫТКОМ РАЗБ. СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ, ПРИ ЭТОМ выделилось 4,48 Л ВОДОРОДА. КАКОЙ ОБЪЕМ 20% СЕРНОЙ КИСЛОТЫ ПЛОТ НОСТЬЮ 1,14 г/мл понадобится бы для растворения всего железа, соде...

Смесь железных И СЕРЕБРЯНЫХ опилок ОБРАБОТАЛИ ИЗБЫТКОМ РАЗБ. СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ, ПРИ ЭТОМ выделилось 4,48 Л ВОДОРОДА. КАКОЙ ОБЪЕМ 20% СЕРНОЙ КИСЛОТЫ ПЛОТ НОСТЬЮ 1,14 г/мл понадобится бы для растворения всего железа, содержащегося в исходной смеси. полное решение нужно! с обяснением

Во-первых серебро не будет реагировать с не одной из кислот,т.к серебро стоит после водорода в электрохимическом ряду напряжений. Fe+2HCl=FeCl2+H2 (1) Fe+H2SO4=FeSO4+H2. (2) Находим количества вещества выделившегося водорода n(H2)=V/Vm=4,48/22,4=0,2 моль По-первому уравнению видим что n(Fe):n(H2)=1:1--->n (Fe)=0.2 моль теперь обращаем наше внимание на второе уравнение реакции и видим,что n(Fe):n(H2SO4)=1:1--->n(H2SO4)=0,2 моль Зная количество вещества серной кислоты,значит можем найти её массу,она равна m=n*M=0,2моль*98г/моль=19,6г - это масса вещества H2SO4,зная её можно найти массу раствора mр-ра=m в-ва/w=19,6г/0.2=98 г теперь с легкостью найдем объем V=m/p= 98г/1,14г/мл=85,96 мл Ответ: 85,96 мл