Смесь меди и цинка обработали соляной кислотой. Масса исходной смеси 16,5 г. В результате реакции выделился водород массой 0,20 г. Во сколько раз масса меди больше массы цинка в исходной смеси? Ответ:в 1,54 раза ...

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Смесь меди и цинка обработали соляной кислотой. Масса исходной смеси 16,5 г. В результате реакции выделился водород массой 0,20 г. Во сколько раз масса меди больше массы цинка в исходной смеси? Ответ:в 1,54 раза Нужно решение. Помогите, пожалуйста.

Автор: Гость