Смесь меди и цинка обработали соляной кислотой. Масса исходной смеси 16,5 г. В результате реакции выделился водород массой 0,20 г. Во сколько раз масса меди больше массы цинка в исходной смеси? Ответ:в 1,54 раза ...
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Смесь меди и цинка обработали соляной кислотой. Масса исходной смеси 16,5 г. В результате реакции выделился водород массой 0,20 г. Во сколько раз масса меди больше массы цинка в исходной смеси? Ответ:в 1,54 раза Нужно решение. Помогите, пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
Cu + HCl -->реакция не протекает Zn + 2HCl --> ZnCl2 + H2 n(H2)=0.2/2=0.1 моль m(Zn)=0.1*65=6.5 г m(Cu)=16.5-6.5=10 г m(Cu)/m(Zn)=10/6.5=1.54
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