Смогла ли избежать разделения империя если у карла великого было 2сына

Смогла ли избежать разделения империя если у карла великого было 2сына

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Думаю нет, так как у них был очень специфический характер как и у отца
Похожие вопросы