Смотрят Заяц и Зайчиха, Как подснежник вышел тихо. И повсюду--- тишина. Это так, а не иначе, Это значит, это значит---- Тише всех пришла Весна Над каждым из них надпишите, какое это обстоятельство: м. (места), вр. (времин...
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Смотрят Заяц и Зайчиха, Как подснежник вышел тихо. И повсюду--- тишина. Это так, а не иначе, Это значит, это значит---- Тише всех пришла Весна Над каждым из них надпишите, какое это обстоятельство: м. (места), вр. (времини), обр.д. (образа действия)
Ответ(ы):
Гость:
Вышел( каким образом?) тихо -обст. времени повсюду (где?) обст. места не иначе( как?) -обст образа действия тише ( как?) -обст. обр. дейст.
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