Смотрите,я получил оценки за урок:3 и 4,средний бал 3,5.Какая оценка должна поставиться?3 или 4,или это решает учитель?
Другие предметы
Смотрите,я получил оценки за урок:3 и 4,средний бал 3,5.Какая оценка должна поставиться?3 или 4,или это решает учитель?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю 4 потому что учитель должен пойти вам на встречу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Даны 2 музыкальных произведения: Бетховена Симфония №9 и Дебюсси Сирены. Сравните их по вопросам: В каком ритме они написаны? Какие инструменты...
Химия