Сможешь ли ты купить:1)два батона если у тебя 20 р.; 2) два набора карандашей, если у тебя 36 р.;3)10 яиц, если у тебя 30р.;4) тетрадь, если у тебя 9 р.80к.; 5) пакет молока, если у тебе 15 р.?

Математика

Сможешь ли ты купить:1)два батона если у тебя 20 р.; 2) два набора карандашей, если у тебя 36 р.;3)10 яиц, если у тебя 30р.;4) тетрадь, если у тебя 9 р.80к.; 5) пакет молока, если у тебе 15 р.?

Автор: Гость