Сможешь ли ты купить:1)два батона если у тебя 20 р.; 2) два набора карандашей, если у тебя 36 р.;3)10 яиц, если у тебя 30р.;4) тетрадь, если у тебя 9 р.80к.; 5) пакет молока, если у тебе 15 р.?
Математика
Сможешь ли ты купить:1)два батона если у тебя 20 р.; 2) два набора карандашей, если у тебя 36 р.;3)10 яиц, если у тебя 30р.;4) тетрадь, если у тебя 9 р.80к.; 5) пакет молока, если у тебе 15 р.?
Ответ(ы):
Гость:
1) да, только смотря где и какой.2) да. 3) возможно. 4) да. 5) да.
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