Сможет ли поезд пройти 300 км за 7 ч, если он будет двигаться со скоростью 60 км/ч, и пр?? этом два часа потребуется на остановки?

Математика

Сможет ли поезд пройти 300 км за 7 ч, если он будет двигаться со скоростью 60 км/ч, и пр?? этом два часа потребуется на остановки?

Автор: Гость