Сможет ли поезд пройти 300 км за 7 ч, если он будет двигаться со скоростью 60 км/ч, и пр?? этом два часа потребуется на остановки?
Математика
Сможет ли поезд пройти 300 км за 7 ч, если он будет двигаться со скоростью 60 км/ч, и пр?? этом два часа потребуется на остановки?
Ответ(ы):
Гость:
Решение: Поезд проедет расстояние 300км за: t=S/V 300 : 60=5(час) При этом поезду понадобится остановиться на 2 часа, следовательно вся поездка займёт: 5час+2час=7час Поезд сможет за 7 часов проехать расстояние 300км
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