Сначала хотели построить спортивную площадку длиной 28м и шириной 10м. Потом решили увеличить ширину на 3м. Как изменялась площадь спортивной площадки пл сравнению с первоначальной?
Математика
Сначала хотели построить спортивную площадку длиной 28м и шириной 10м. Потом решили увеличить ширину на 3м. Как изменялась площадь спортивной площадки пл сравнению с первоначальной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S1=280м S2=28*13=364м S изменилась на 364-280=84м
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