Сначала на даче использовали 4 пакета муки, а потом еще 5. осталось 6 пакетов. сколько всего пакетов муки было на даче?

Математика

Сначала на даче использовали 4 пакета муки, а потом еще 5. осталось 6 пакетов. сколько всего пакетов муки было на даче?

Автор: Гость