Сначала на даче использовали 4 пакета муки, а потом еще 5. осталось 6 пакетов. сколько всего пакетов муки было на даче?

Математика
Сначала на даче использовали 4 пакета муки, а потом еще 5. осталось 6 пакетов. сколько всего пакетов муки было на даче?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 пакетов муки осталось задача слишком легкая конечно если осталось 6 пакетов именно муки а не что нибудь чего
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