Сначала Витя прочитал 60% всей книги, а потом 40% остатка.Сколько процентов книги осталось прочитать Вите?

Гость: Гость:

ЗА 1 принимаем всю книгу это 100% ( вся книга)х - это 60% он прочиталИЩЕМ х = 60 * 1 : 100 = 0, 6 он прочитал сначала,ЗАТЕМ 1 - 0, 6 = 0,4 = 40% осталось ему прочитать 0,4 - это 100% (остаток книги)х - 40% остатка прочитал ВитяИЩЕМ х = 0, 4 * 40 : 100 = 0, 16 Витя прочитал потом 0,4 - 0,16 = 0, 24 0,24 *100 % = 24% этой книги осталось Вите прочитать ОТВЕТ: 24 %