Сначала Витя прочитал 60% всей книги, а потом 40% остатка.Сколько процентов книги осталось прочитать Вите?

Математика
Сначала Витя прочитал 60% всей книги, а потом 40% остатка.Сколько процентов книги осталось прочитать Вите?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗА 1 принимаем  всю книгу  это  100% ( вся книга)х -  это 60%  он  прочиталИЩЕМ     х = 60 * 1 : 100 = 0, 6  он  прочитал  сначала,ЗАТЕМ     1 - 0, 6 = 0,4 = 40% осталось ему прочитать  0,4 - это 100%   (остаток книги)х -   40% остатка прочитал ВитяИЩЕМ    х = 0, 4 * 40 : 100 = 0, 16  Витя прочитал потом 0,4 - 0,16 = 0, 24  0,24 *100 %  =  24%  этой  книги осталось Вите  прочитать  ОТВЕТ: 24 %

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