Сначало машина проехала 160км пути, а потом полавино этого пути после етого ей остолос проехать в два раза меньше пути что она проехала. за сколько часов машина проехала весь путь, если его скорость была ровна 60км/час
Математика
Сначало машина проехала 160км пути, а потом полавино этого пути после етого ей остолос проехать в два раза меньше пути что она проехала. за сколько часов машина проехала весь путь, если его скорость была ровна 60км/час
Ответ(ы):
Гость:
Если сначала проехала 160 значит во второй раз 160/2=80км, потом она проехала (160+80)/2=120км и всего проехала 160+120+80=360км и время затратила 360/60=6ч
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