Сначало машина проехала 160км пути, а потом полавино этого пути после етого ей остолос проехать в два раза меньше пути что она проехала. за сколько часов машина проехала весь путь, если его скорость была ровна 60км/час

Математика

Сначало машина проехала 160км пути, а потом полавино этого пути после етого ей остолос проехать в два раза меньше пути что она проехала. за сколько часов машина проехала весь путь, если его скорость была ровна 60км/час

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