Сначало в море ушло9 рыбачьих лодок, а потом еще 4 лодки.сколько всего лодок ушло в ??оре? Самое главное условие задачи!!1

Математика

Сначало в море ушло9 рыбачьих лодок, а потом еще 4 лодки.сколько всего лодок ушло в ??оре? Самое главное условие задачи!!1

Автор: Гость