Снаряд массой 4кг, летящий со скоростью 600м\сек ударяется в неподвижную платформу ?? песком, массой 1Т, и застревает в ней. С какой скоростью будет двигаться платформа?

Физика
Снаряд массой 4кг, летящий со скоростью 600м\сек ударяется в неподвижную платформу ?? песком, массой 1Т, и застревает в ней. С какой скоростью будет двигаться платформа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работает закон сохранения количества движения (иначе говоря, импульса):  Так как платформа была неподвижна,  Вообще, масса снаряда намного меньше массы платформы, так что справа можно с чистой совестью оставить только  Получаем:м/c
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