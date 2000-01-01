Снаряд массой m=10 кг обладал в верхней точке траектории на высоте H = 125 м скоростью v=200 м/с. В этой точке он разорвался на две части. Меньшая часть массой m1= 4 кг, полетела в прежнем направлении со скоростью 150 м/c. На к...

Физика

Снаряд массой m=10 кг обладал в верхней точке траектории на высоте H = 125 м скоростью v=200 м/с. В этой точке он разорвался на две части. Меньшая часть массой m1= 4 кг, полетела в прежнем направлении со скоростью 150 м/c. На каком расстоянии по горизонтали от места взрыва приземлилась вторая, большая часть? Сопротивлением воздуха пренебречь.

Автор: Гость