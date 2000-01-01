Снаряд массой m=10 кг обладал в верхней точке траектории на высоте H = 125 м скоростью v=200 м/с. В этой точке он разорвался на две части. Меньшая часть массой m1= 4 кг, полетела в прежнем направлении со скоростью 150 м/c. На к...

Физика
Снаряд массой m=10 кг обладал в верхней точке траектории на высоте H = 125 м скоростью v=200 м/с. В этой точке он разорвался на две части. Меньшая часть массой m1= 4 кг, полетела в прежнем направлении со скоростью 150 м/c. На каком расстоянии по горизонтали от места взрыва приземлилась вторая, большая часть? Сопротивлением воздуха пренебречь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Импульс снаряда до взрыва po = m*V= 10*200 = 2000 кг*м/с Импульс меньшей части: p1 = m1*V1 = 4*150 = 600 кг*м/с Тогда по закону сохранения импульса: po+p1+p2=0 (геометрическая сумма импульсов) В скалярном виде: po+p1+(-p2)=0 p2=po+p1 p2 =2000+600 = 2600 кг*м/с (скорость V2 направлена ПРОТИВ скорости V). Скорость второго осколка (направлена горизонтально Земле) V2=p2/m2 = 2600/(10-4) ≈ 433 м Время падения осколка: t=√(2*H/g) = √(2*125/10) = 5 c Дальность полета: L = V2*t = 433*5 ≈ 2170 м
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