Снаряд массой 2 кг, летящий со скоростью 100 м/c, разрывается на два осколка. Один из осколков летит под углом 90 градусов к первоначальному направлен ию, а второй - под углом 60 градусов. Какова масса второго осколка...
Снаряд массой 2 кг, летящий со скоростью 100 м/c, разрывается на два осколка. Один из осколков летит под углом 90 градусов к первоначальному направлен ию, а второй - под углом 60 градусов. Какова масса второго осколка, если его скорость равна 400 м/c?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Полный импульс остаётся неизменным. Отсюда, в частности, следует, что, поскольку вектор скорости 1го осколка перпендикулярен начальной скорости, проекция импульса второго осколка на первоначальное направление полёта равна полному импульсу P=2*100=200 н*с Отсюда: m2*400*cos60=200; т.е. m2=1 кг.