Снаряд массой 2 кг, летящий со скоростью 100 м/c, разрывается на два осколка. Один из осколков летит под углом 90 градусов к первоначальному направлен ию, а второй - под углом 60 градусов. Какова масса второго осколка, если его скорость равна 400 м/c?