Со 100 ульев собрали 2т.меда.сколько кг. меда собрали с 8 ульев если считать что со вс??х ульев собрали меда поровну.

Математика
Со 100 ульев собрали 2т.меда.сколько кг. меда собрали с 8 ульев если считать что со вс??х ульев собрали меда поровну.
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