Со склада отправили 280 килограмм картофеля в больницу 140 килограмм а остальное картофель поровну в две школы Сколько килограммов картофеля получить получила каждая школа как её решать
Математика
Со склада отправили 280 килограмм картофеля в больницу 140 килограмм а остальное картофель поровну в две школы Сколько килограммов картофеля получить получила каждая школа как её решать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)280-140=140(кг)осталось 2)140/2=70(кг) Ответ: 70 кг картофеля получила каждая школа.
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