Со склада отправили 280 килограмм картофеля в больницу 140 килограмм а остальное картофель поровну в две школы Сколько килограммов картофеля получить получила каждая школа как её решать

Математика

Со склада отправили 280 килограмм картофеля в больницу 140 килограмм а остальное картофель поровну в две школы Сколько килограммов картофеля получить получила каждая школа как её решать

Автор: Гость