Со склада продали 165 тонн муки после этого оставшуюся муку погрузили на 14 машин по 3 тонны на каждую Сколько тонн муки было на складе первоначально уравнением
Математика
Со склада продали 165 тонн муки после этого оставшуюся муку погрузили на 14 машин по 3 тонны на каждую Сколько тонн муки было на складе первоначально уравнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем сколько муки отвезли на все машинах 14*3=42тоны Сколтко всего муки 42+165=207 тонн
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