Со склада продали 165 тонн муки после этого оставшуюся муку погрузили на 14 машин по 3 тонны на каждую Сколько тонн муки было на складе первоначально уравнением

Математика

Со склада продали 165 тонн муки после этого оставшуюся муку погрузили на 14 машин по 3 тонны на каждую Сколько тонн муки было на складе первоначально уравнением

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