Со слов Пусть x. Для перевозки 35 т угля выделили несколько грузовиков. На каждый гр??зовик погрузили по 4 т угля, после чего осталось перевезти ещё 7 т угля. Сколько машин было выделено?

Математика

Со слов Пусть x. Для перевозки 35 т угля выделили несколько грузовиков. На каждый гр??зовик погрузили по 4 т угля, после чего осталось перевезти ещё 7 т угля. Сколько машин было выделено?

Автор: Гость