Со слов Пусть x. Для перевозки 35 т угля выделили несколько грузовиков. На каждый гр??зовик погрузили по 4 т угля, после чего осталось перевезти ещё 7 т угля. Сколько машин было выделено?
Математика
Со слов Пусть x. Для перевозки 35 т угля выделили несколько грузовиков. На каждый гр??зовик погрузили по 4 т угля, после чего осталось перевезти ещё 7 т угля. Сколько машин было выделено?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35-7=28 т погруженно, 28:4=9 машин выделенно.
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