Со станции одновременно в противоположных направлениях отправились два поезда. Скорость одного из них 43 км/ч другого - 56 км \ ч. Какое расстояние будет Бу дет между ними через 1час,через2 часа
Математика
Со станции одновременно в противоположных направлениях отправились два поезда. Скорость одного из них 43 км/ч другого - 56 км \ ч. Какое расстояние будет Бу дет между ними через 1час,через2 часа
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Гость:
За 1 час 99 км за 2 часа 198 км
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