Со станции одновременно в противоположных направлениях отправились два поезда. Скорость одного из них 43 км/ч другого - 56 км \ ч. Какое расстояние будет Бу дет между ними через 1час,через2 часа

Математика

Со станции одновременно в противоположных направлениях отправились два поезда. Скорость одного из них 43 км/ч другого - 56 км \ ч. Какое расстояние будет Бу дет между ними через 1час,через2 часа

Автор: Гость