Со станции одновременно вышли два поезда в противном направлениях скорость одного поезда 52км/ч скорость другого 48км/ч через сколько часов поезда будут находиться один от другого на расстояние 500км

Математика
Со станции одновременно вышли два поезда в противном направлениях скорость одного поезда 52км/ч скорость другого 48км/ч через сколько часов поезда будут находиться один от другого на расстояние 500км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500÷(52+48)=5 (ч) ответ: через 5 часов встретятся поезда
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