Со станции одновременно вышли два поезда в противном направлениях скорость одного поезда 52км/ч скорость другого 48км/ч через сколько часов поезда будут находиться один от другого на расстояние 500км

Математика

Со станции одновременно вышли два поезда в противном направлениях скорость одного поезда 52км/ч скорость другого 48км/ч через сколько часов поезда будут находиться один от другого на расстояние 500км

Автор: Гость