Со станции одновременно вышли два поезда в противном направлениях скорость одного поезда 52км/ч скорость другого 48км/ч через сколько часов поезда будут находиться один от другого на расстояние 500км
Математика
Со станции одновременно вышли два поезда в противном направлениях скорость одного поезда 52км/ч скорость другого 48км/ч через сколько часов поезда будут находиться один от другого на расстояние 500км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500÷(52+48)=5 (ч) ответ: через 5 часов встретятся поезда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
1. Укажите верный вариант: I’d like _____ bread, please. А. any; Б. a; В. some; Г. many. 2. The old believe everything, the middle-aged s...
Математика
Помогите решить семь шестерок между каждой из них нужно поставить знак так чтобы ?? ответе получилось сто.
Физика
Скільки часу триває покриття виробу шаром срібла масою 447, 2 мг при силі струму 0,8 а? який заряд при цьому перенесено?
Английский язык