Со станции вышел товарный поезд со скоростью 50 км/ч. через 3 ч с той же станции всле?? за ним вышел электропоезд со скоростью 80 км/ч. через сколько часов после своего выхода электропоезд догонит товарный поезд?

Математика

Со станции вышел товарный поезд со скоростью 50 км/ч. через 3 ч с той же станции всле?? за ним вышел электропоезд со скоростью 80 км/ч. через сколько часов после своего выхода электропоезд догонит товарный поезд?

Автор: Гость