Со станции вышел товарный поезд со скоростью 50 км/ч. через 3 ч с той же станции всле?? за ним вышел электропоезд со скоростью 80 км/ч. через сколько часов после своего выхода электропоезд догонит товарный поезд?
Математика
Со станции вышел товарный поезд со скоростью 50 км/ч. через 3 ч с той же станции всле?? за ним вышел электропоезд со скоростью 80 км/ч. через сколько часов после своего выхода электропоезд догонит товарный поезд?
Ответ(ы):
Гость:
50 км/час * 3 часа = 150 км прошел поезд до выхода электрички 80 км/час - 50 км/час = 30 км/час (скорость сближения) 150 км : 30 км/час = 5 часов Ответ: через 5 часов электропоезд догонит товарный
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