Собака, лошадь, медведь, аист Где никто из них не живет? а)в дупле; б)в гнезде; в)в берлоге; г)в конуре; д) в конюшне

Физика

Собака, лошадь, медведь, аист Где никто из них не живет? а)в дупле; б)в гнезде; в)в берлоге; г)в конуре; д) в конюшне

Автор: Гость