Собака вернулась и пошла прочь такой несчастной походкой что было сразу видно это идет дворняга бедняга бродяга и бедолага запишите последнее предложение так чтобы оно стало восклицательным порядок слов можно менять некоторые с...
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Собака вернулась и пошла прочь такой несчастной походкой что было сразу видно это идет дворняга бедняга бродяга и бедолага запишите последнее предложение так чтобы оно стало восклицательным порядок слов можно менять некоторые слова можно исключить
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