Собери и запиши слова из букв и ударного слога в рамке.Раздели его на слоги и для п??реноса. К ;пУ ;а ;т ;с;а.
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Собери и запиши слова из букв и ударного слога в рамке.Раздели его на слоги и для п??реноса. К ;пУ ;а ;т ;с;а.
Ответ(ы):
Гость:
Ка-пУс-та.............
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