Собери и запиши слова из букв и ударного слога в рамке.Раздели его на слоги и для п??реноса. К ;пУ ;а ;т ;с;а.

Русский язык

Собери и запиши слова из букв и ударного слога в рамке.Раздели его на слоги и для п??реноса. К ;пУ ;а ;т ;с;а.

Автор: Гость