Собери слова в предложения. Состав из предложений рассказ. Какие ещё слова нужны для раскатать? Озаглавь и запиши его. лес зимний дети пришли снег деревья следы белка шишки если на

Русский язык
Собери слова в предложения. Состав из предложений рассказ. Какие ещё слова нужны для раскатать? Озаглавь и запиши его. лес зимний дети пришли снег деревья следы белка шишки если на
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимний лес. дети пришли в зимний лес .
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