Собери слова в предложения. Состав из предложений рассказ. Какие ещё слова нужны для раскатать? Озаглавь и запиши его. лес зимний дети пришли снег деревья следы белка шишки если на

Русский язык

Собери слова в предложения. Состав из предложений рассказ. Какие ещё слова нужны для раскатать? Озаглавь и запиши его. лес зимний дети пришли снег деревья следы белка шишки если на

Автор: Гость