Соберите материал к сочинению на тему Успешный телевидущий .если можно про Андрея Беднякова . Пронаблюдайте за внешностью этого человека . Возможная схема сбора материала 1 рост 2 лицо 3 руки 4 одежда 5 манера держаться 6 манер...
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Соберите материал к сочинению на тему Успешный телевидущий .если можно про Андрея Беднякова . Пронаблюдайте за внешностью этого человека . Возможная схема сбора материала 1 рост 2 лицо 3 руки 4 одежда 5 манера держаться 6 манера общаться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можешь написать так.... Я сегодня смотрела по телевизору утренние новости,и обратила внимание на телевидущего новостей. Она была одета строго. Белая блузка , юбка карандаш и серый пииджак. На голове обычный пучок. И естесвенный макияж. И если собрать вместе все эти данные то телевидущая выглядит очень аккуратно и женственно. Думаю у нее очень хорошая работа. Пожалуйста)))
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