Соберите слова в предложения. Составьте из предложений рассказ. Озаглавьте его. С??ова: лес, зимний, дети, пришли, снег, деревья, следы, белка, шишки, ели, на.

Гость: Гость:

Когда на деревьях появился первый снег, дети решили пойти в лес за шишками. Когда те пришли, на опушке леса, они увидели следы, похожие на те, что оставляет белка. Зимний пейзаж выглядел по-волшебному: ели стояли словно под легкой накидкой, снег лежал нетронутый, как белый сахар. По следам, дети вышли на белку, которая запасалась шишками и орехами. Под елкой, где было ее дупло, они нашли множество упавших шишек, которые забрали домой и сделали из них красивые поделки.