Собирите 2 скороговорки. Перепел , Тимошка , Перепёлку , и, Перепелят, Трошке, Крошит , в, Перелеске, Прятал, в, Перелеске, Прятал, в, Окрошку, от, Ребят, Крошки,
Русский язык
Собирите 2 скороговорки. Перепел , Тимошка , Перепёлку , и, Перепелят, Трошке, Крошит , в, Перелеске, Прятал, в, Перелеске, Прятал, в, Окрошку, от, Ребят, Крошки,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перепел перепелку и перепелят в перелеске прятал от ребят. ТИМОШКА Трошке в окрошку крошит крошки.
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