Собирите 2 скороговорки. Перепел , Тимошка , Перепёлку , и, Перепелят, Трошке, Крошит , в, Перелеске, Прятал, в, Перелеске, Прятал, в, Окрошку, от, Ребят, Крошки,

Русский язык

Собирите 2 скороговорки. Перепел , Тимошка , Перепёлку , и, Перепелят, Трошке, Крошит , в, Перелеске, Прятал, в, Перелеске, Прятал, в, Окрошку, от, Ребят, Крошки,

Автор: Гость