Собрали 6кг жёлудей,орехов,семён вяза и клёна.Жёлуди составляли 30% от общей массы,орехи-25% семена вяза 15% а остальные были семена клёна.Сколько семён клёна собрано?

Математика

Собрали 6кг жёлудей,орехов,семён вяза и клёна.Жёлуди составляли 30% от общей массы,орехи-25% семена вяза 15% а остальные были семена клёна.Сколько семён клёна собрано?

Автор: Гость