Собрали 6кг жёлудей,орехов,семён вяза и клёна.Жёлуди составляли 30% от общей массы,орехи-25% семена вяза 15% а остальные были семена клёна.Сколько семён клёна собрано?

Математика
Собрали 6кг жёлудей,орехов,семён вяза и клёна.Жёлуди составляли 30% от общей массы,орехи-25% семена вяза 15% а остальные были семена клёна.Сколько семён клёна собрано?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%-(30%+25%+15%)= 30%- кол-во семян 6кг*0,3=1,8кг- семяна
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